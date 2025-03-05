Главы МИД Азербайджана и ОАЭ провели телефонный разговор

4 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры выразили уверенность, что в 2025 году сотрудничество будет развиваться в политической, экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах.

Кроме того, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества на международных платформах, а также по ситуации на Ближнем Востоке.

Стороны обменялись поздравлениями, самыми искренними пожеланиями по случаю начала священного месяца Рамазан", - говорится в сообщении ведомства.