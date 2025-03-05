https://news.day.az/world/1734597.html Трамп изучает возможность отказа от лидерства в НАТО Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО в пользу Франции или Великобритании. Как передает Day.Az, об этом в среду, 5 марта, сообщил британский таблоид Daily Mail (DM).
Трамп изучает возможность отказа от лидерства в НАТО
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО в пользу Франции или Великобритании.
Как передает Day.Az, об этом в среду, 5 марта, сообщил британский таблоид Daily Mail (DM).
"Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от лидерства в НАТО после того, как настоял на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента", - пишет издание.
Уточняется, что в связи с этим администрация Трампа ожидает, что должность верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО займет представитель из Великобритании или Франции.
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