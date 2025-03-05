Трамп изучает возможность отказа от лидерства в НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО в пользу Франции или Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом в среду, 5 марта, сообщил британский таблоид Daily Mail (DM).

"Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от лидерства в НАТО после того, как настоял на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента", - пишет издание.

Уточняется, что в связи с этим администрация Трампа ожидает, что должность верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО займет представитель из Великобритании или Франции.