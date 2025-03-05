https://news.day.az/officialchronicle/1734753.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты
Сегодня две братские страны - Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран.
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