Президент Ильхам Алиев: Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты

Сегодня две братские страны - Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран.