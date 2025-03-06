https://news.day.az/world/1734807.html Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Вашингтон проводит переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Вашингтон проводит переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Как сообщает Day.Az, на вопрос о том, что подтолкнуло администрацию президента Дональда Трампа к проведению переговоров с ХАМАС, Ливитт заявила на брифинге, что спецпосланник Трампа "вправе разговаривать с кем угодно". "Это было согласовано с Израилем", - подчеркнула она.
По ее словам, Трамп поддерживает "диалог с людьми по всему миру в лучших интересах американского народа".
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