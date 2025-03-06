Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Вашингтон проводит переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, на вопрос о том, что подтолкнуло администрацию президента Дональда Трампа к проведению переговоров с ХАМАС, Ливитт заявила на брифинге, что спецпосланник Трампа "вправе разговаривать с кем угодно". "Это было согласовано с Израилем", - подчеркнула она.

По ее словам, Трамп поддерживает "диалог с людьми по всему миру в лучших интересах американского народа".