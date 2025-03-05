https://news.day.az/world/1734643.html Во Франции высмеяли и раскритиковали Макрона - ФОТО Французское издание L'Opinion опубликовало карикатуру на президента Эммануэля Макрона, критикуя политику правительства, которое увеличивает оборонные расходы в ущерб социальной сфере.
Во Франции высмеяли и раскритиковали Макрона - ФОТО
Французское издание L'Opinion опубликовало карикатуру на президента Эммануэля Макрона, критикуя политику правительства, которое увеличивает оборонные расходы в ущерб социальной сфере.
Как передает Day.Az, на карикатуре Макрон передает пачки денег министру обороны, в то время как семья на заднем фоне смотрит на разбитую копилку с надписью "социальная сфера".
Мать семейства при этом замечает: "Наверное, это и есть экономика военного времени", намекая на приоритеты французского руководства в условиях кризиса.
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