Трамп получил послание от Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил во вторник письмо от Володимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Day.Az.

"Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир", - сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

В письме также указывается, добавил американский лидер, что Зеленский и его команда "готовы к работе под сильным руководством" Трампа для достижения долгосрочного мира.

Зеленский также заявил в своем послании о том, что Украина готова в любое время подписать сделку по ресурсам.

"Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для нас время. Я ценю то, что он прислал это письмо. Я получил его совсем недавно", - сказал Трамп.