Трамп поговорил с Трюдо

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели переговоры через день после того, как страны ввели импортные пошлины в отношении друг друга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила корреспондент телеканала CNN Элейна Трини со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

"Президент Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели разговор после введения пошлин вчера", - написала журналист в X.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).