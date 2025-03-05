https://news.day.az/society/1734620.html Минобороны Азербайджана обратилось к населению Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении непригодных к использованию боеприпасов 5 марта в период с 13:00 до 17:00 в Учебном центре в Горане. Как сообщает Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство, боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации будут ликвидированы с соблюдением всех мер безопасности.
Минобороны Азербайджана обратилось к населению
Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении непригодных к использованию боеприпасов 5 марта в период с 13:00 до 17:00 в Учебном центре в Горане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство, боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации будут ликвидированы с соблюдением всех мер безопасности.
Министерство обороны просит граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов, так как это часть процесса утилизации.
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