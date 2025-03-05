Минобороны Азербайджана обратилось к населению

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении непригодных к использованию боеприпасов 5 марта в период с 13:00 до 17:00 в Учебном центре в Горане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство, боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации будут ликвидированы с соблюдением всех мер безопасности.

Министерство обороны просит граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов, так как это часть процесса утилизации.