Портал Аshgabattimes опубликовал статью о платформе Azerbaijan.Travel

Портал Туркменистана ashgabattimes.com опубликовал статью на своей платформе Azerbaijan.Travel, в которой представлен туристический потенциал Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

В данном материале, опубликованном на туркменском, английском и русском языках,представлена подробная информация о платформе Azerbaijan.Travel. В публикации представлены сведения о туристических возможностях Азербайджана, маршрутах, истории и достопримечательностях страны. Кроме того, на главной странице портала ashgabattimes.com размещён баннер туристического сайта Azerbaijan.Travel в виде гиперссылки.

В статье отмечается, что Azerbaijan.Travel предоставляет туристам подробную информацию о богатой истории, культуре, природе и туристических достопримечательностях Азербайджана. Особое внимание уделяется разделу "город Баку", который знакомит с уникальной архитектурой, историей и культурой столицы. На портале представлены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, такие как Ичери- шехер и Гобустан, а также природные достопримечательности, такие как, озеро Гейгель. Платформа также предлагает возможность познакомиться с местными ремёслами и древней культурой региона Лагич.

В то же время в материале говорится, что портал Azerbaijan.Travel также содержит разделы, знакомящими с другими туристическими регионами и традициями Азербайджана. Сайт предоставляет туристам информацию, необходимую для планирования поездки, включая данные об отелях, ресторанах и местных услугах. Эта туристическая платформа не только демонстрирует природные и культурные богатства Азербайджана, но и предоставляет туристам информацию, необходимую для комфортного и полноценного путешествия. Кроме того, она способствует популяризации богатого культурного наследия Азербайджана в мире.

Кроме того, в статье содержится подробная информация о процедуре посещения Азербайджана гражданами Туркменистана, включая возможность получения визы в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане, а также электронной визы через сервис ASAN Visa.