Продлен срок приема документов в вузы и колледжи.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Указано, что прием заявлений в высшие учебные заведения, а также в средние профессиональные учебные заведения на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования завершится 6 марта в 13:00.

В подаче заявлений должны участвовать как нынешние, так и выпускники прошлых лет. Абитуриенты, чьи электронные заявления не были подтверждены, не допускаются к конкурсу.