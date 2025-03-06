https://news.day.az/society/1734804.html Продлен срок приема документов в вузы и колледжи Продлен срок приема документов в вузы и колледжи. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. Указано, что прием заявлений в высшие учебные заведения, а также в средние профессиональные учебные заведения на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования завершится 6 марта в 13:00.
Продлен срок приема документов в вузы и колледжи
Продлен срок приема документов в вузы и колледжи.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Указано, что прием заявлений в высшие учебные заведения, а также в средние профессиональные учебные заведения на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования завершится 6 марта в 13:00.
В подаче заявлений должны участвовать как нынешние, так и выпускники прошлых лет. Абитуриенты, чьи электронные заявления не были подтверждены, не допускаются к конкурсу.
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