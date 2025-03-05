Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
3) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
7) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;
13) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";
14) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
15) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.
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