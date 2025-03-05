Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

3) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

7) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

11) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

13) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";

14) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

15) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.