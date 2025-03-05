Макрон обратится к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступит с обращением к нации.

"Дорогие мои соотечественники! В этот момент великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00", - написал Макрон в соцсети X, передает Day.Az.

Чему будет посвящено обращение Макрон не уточнил, но французские СМИ, включая Le Monde, обращают внимание, что президент собирается выступить накануне чрезвычайного европейского саммита по войне в Украине, созванного на фоне напряженности в отношениях ЕС с Соединенными Штатами.