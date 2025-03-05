Реализация Зангезурского коридора поспособствует объединению тюркских государств на новой платформе сотрудничества - Тахир Будагов

Реализация Зангезурского коридора и развитие Среднего коридора в предстоящий период будут способствовать объединению тюркских государств на новой многосторонней платформе сотрудничества, а также усилению интеграции в тюркском мире в целом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов во время выступления на мероприятии "Победа прозорливости", посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

По его словам, членство Азербайджана в Организации экономического сотрудничества - D8, сохранение сотрудничества в качестве страны-партнера на таких авторитетных платформах, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, имеет важное значение на фоне новых геополитических вызовов.

Он отметил, что сегодня главным приоритетом внешней политики Азербайджана является дальнейшее укрепление Организации тюркских государств путем развития двусторонних и многогранных связей в тюркском мире.

"В настоящее время активные инициативы Азербайджана не только служат развитию межгосударственных отношений в тюркском мире по восходящей линии, но и создают новые перспективы.

Все это в условиях нового мирового порядка создаст реальную основу для достижения долгосрочных целей, стимулируя рост геополитической активности в Евразии, особенно в тюркском мире", - добавил он.