В Азербайджане задержаны некоторые должностные лица

В сфере призыва на военную службу продолжаются комплексные меры, проводимые Генеральной прокуратурой совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС), в целях пресечения нарушений закона.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

На основании информации, поступившей из вышеуказанной службы, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, было возбуждено уголовное дело в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре по факту незаконных действий руководителя Управления по Хазарскому району Государственной службы по мобилизации и призыва на военную службу Шукюрова Рамина Айдын оглу, начальника отдела призыва Азимова Халида Валик оглу и его сотрудника Набиева Эмиля Рамиз оглу.

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