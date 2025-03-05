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Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один - ФОТО

В Анкаре началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется