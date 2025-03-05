https://news.day.az/officialchronicle/1734767.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один - ФОТО В Анкаре началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один - ФОТО
В Анкаре началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре