Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один

В Анкаре началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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