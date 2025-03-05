Китай вооружается

В этом году Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2 процента до 245,5 млрд долларов на фоне растущих геополитических вызовов от Тайваня до Украины.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обнародованном проекте бюджета КНР.

Это повышение расходов соответствует прошлогоднему показателю, когда военный бюджет страны вырос до рекордных 231 млрд долларов, пишет агентство Reuters.

Рост военных расходов превышает целевой показатель экономического роста Китая на этот год, который составляет примерно 5 процентов. Аналитики считают, что это отражает курс Пекина на дальнейшую военную модернизацию на фоне сложных геополитических проблем.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен завершить полную модернизацию армии к 2035 году. В связи с этим китайские военные разработают новые ракеты, корабли, подводные лодки и технологии наблюдения.

Китай остается второй по величине страной в мире по военным расходам после США, чей предлагаемый военный бюджет на 2025 год составляет 850 миллиардов долларов.