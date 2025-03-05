Президент Ильхам Алиев: Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства

Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства. Отмечается открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

"Как здесь уже отмечалось, полтора года назад мы вместе с уважаемым Президентом заложили в Нахчыване фундамент этого газопровода и сейчас уже участвуем в этом прекрасном мероприятии", - подчеркнул глава государства.