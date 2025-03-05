«Гянджа» усилилась еще одним баскетболистом

"Гянджа" усилила свой состав еще одним баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Малек Дэвис из США будет выступать за представителя Гянджи до конца сезона.

25-летний американец играет на позиции нападающего. Последней командой игрока ростом 178 см был литовский "Алитус". В Гяндже Малек будет выступать под номером 2.