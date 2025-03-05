https://news.day.az/politics/1734641.html ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана 4 марта в 22:05 подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Ханазах в Горусского района обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана. Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана. Новость обновляется
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана
4 марта в 22:05 подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Ханазах в Горусского района обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана.
Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Новость обновляется
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