В Сумгайыте в квартире найден труп женщины

В Сумгайыте в квартире найден труп 62-летней женщины.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в 9-м микрорайоне города.

Тело Тамилы Джаводовой, 1963 года рождения, было найдено по месту её проживания.

По факту проводится расследование в прокуратуре города Сумгайыт.