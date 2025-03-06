https://news.day.az/society/1734803.html

В Сумгайыте в квартире найден труп женщины

В Сумгайыте в квартире найден труп 62-летней женщины. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в 9-м микрорайоне города. Тело Тамилы Джаводовой, 1963 года рождения, было найдено по месту её проживания. По факту проводится расследование в прокуратуре города Сумгайыт.