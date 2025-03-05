Главы стран ЕС попытаются одобрить план по перевооружению

Лидеры 27 стран ЕС попытаются на экстренном саммите 6 марта одобрить предложенный Еврокомиссией план перевооружения сообщества на сумму €800 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Мы ожидаем, что Евросовет укажет (в итоговом документе - прим. ТАСС), что эти предложения Еврокомиссии должны быть оперативно продвинуты для реализации", - сказал он.