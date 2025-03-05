ООН откроет Центр устойчивого развития в Казахстане

Генассамблея ООН единогласно одобрила создание в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Об этом сообщает Day.Az.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы.

Токаев считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.