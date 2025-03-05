https://news.day.az/world/1734573.html ООН откроет Центр устойчивого развития в Казахстане Генассамблея ООН единогласно одобрила создание в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом сообщает Day.Az. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы.
ООН откроет Центр устойчивого развития в Казахстане
Генассамблея ООН единогласно одобрила создание в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Об этом сообщает Day.Az.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы.
Токаев считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.
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