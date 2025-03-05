https://news.day.az/officialchronicle/1734763.html Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет огромное значение, особенно для объединения тюркского мира Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет огромное значение, особенно для объединения тюркского мира. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет огромное значение, особенно для объединения тюркского мира
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет огромное значение, особенно для объединения тюркского мира.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
Новость обновляется
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