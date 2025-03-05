https://news.day.az/sport/1734764.html Представлен постер Кубка Европы в Баку Европейская гимнастика представила постер II Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 1-4 мая в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на афише изображена команда Азербайджана по групповым упражнениям, выигравшая две бронзовые награды на Кубке Европы прошлого года в Баку.
Представлен постер Кубка Европы в Баку
Европейская гимнастика представила постер II Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 1-4 мая в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на афише изображена команда Азербайджана по групповым упражнениям, выигравшая две бронзовые награды на Кубке Европы прошлого года в Баку.
Отметим, что на турнир на сегодняшний день заявились грации из 19-ти стран.
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