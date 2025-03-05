Представлен постер Кубка Европы в Баку

Европейская гимнастика представила постер II Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится 1-4 мая в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на афише изображена команда Азербайджана по групповым упражнениям, выигравшая две бронзовые награды на Кубке Европы прошлого года в Баку.

Отметим, что на турнир на сегодняшний день заявились грации из 19-ти стран.