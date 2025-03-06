Казахстан увеличит объем транзита нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан в 2025 г.

Казахстан планирует увеличить объем транзита нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан до 1,7 миллиона тонн в 2025 году.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил первый заместитель председателя правления "КазМунайгаз" (КМГ) Курмангазы Исказиев выступая на расширенной коллегии Минэнерго Казахстана.

По его словам объем транзита казахстанской нефти в направлении Актау-Баку-Джейхан в рамках соглашения с SOCAR, увеличен до 1,4 миллиона тонн или на 27%, а в этом году этот показатель планируется увеличить до 1,7 миллиона тонн.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года была осуществлена тестовая отгрузка 7 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан. Грузоотправителем выступила компания Inpex North Caspian Sea Ltd.

В целом в 2024 году объем транспортировки нефти из Казахстана составил 83,5 миллиона тонн, что выше уровня предыдущего года на 4%.