Семь человек пострадали во время учений в Южной Корее, когда истребитель по ошибке сбросил несколько бомб на жилой район. Об этом сообщило агентство "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 10 часов утра поступило сообщение о том, что, предположительно, снаряд упал на дорогу возле дома в Пхочоне.., в результате чего семь человек получили легкие и серьезные травмы, а также были разрушены церковь и шесть других зданий в деревне", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.

Два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочоне, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Военно-воздушные силы страны заявили, что проводят расследование инцидента, и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам.