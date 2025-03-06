Опять про море… - Как Пашинян вводит в заблуждение Иран

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью Радио и телевидению Исламской Республики Иран (IRIB).

Честно говоря, более скучного и беспредметного интервью давно читать не приходилось. Виноват в этом не иранский журналист, а отсутствие у официального Еревана позиции по сложным вопросам сегодняшней запутанной геополитики. У иранского СМИ свои планы - задать вопросы, интересующие Иран. В течение почти всей беседы журналист раз за разом пытался заставить Пашиняна поконкретнее ответить на вопросы, касающиеся отношений Еревана с США и позиции Армении на случай вовлечения ее в игру против Тегерана. Потребовалась масса ненужных слов, прежде чем армянский премьер смог ответить более-менее конкретно, после чего, наконец, получил возможность расслабиться и отдохнуть на своей любимой теме. А именно - на теме открытия коммуникаций.

Вот где слова полились рекой. "Перекресток мира", Север-Юг и так далее. Иранскому журналисту вряд ли было интересно все то, что поспешил высказать Пашинян, но того было уже не остановить. Он спросил, может ли сделать презентацию, и устроил ее для иранских читателей, не дождавшись согласия. Речь, как все понимают, пошла о Зангезурском коридоре, который Пашинян предпочитает называть дорогой из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении и из Армении в Армению через территорию Азербайджана.

Чтобы как-то разукрасить свои фантазии для иранской стороны, Пашинян принялся рассказывать, какое большое влияние этот проект окажет на отношения между Арменией и Ираном. Еще немного, и он объявил бы, что только ради них, армяно-иранских отношений, он готов согласиться на этот коридор. И вообще, дорога для того и задумана, чтобы сблизить Иран с Арменией...

"Вы знаете, что если эти коридоры будут открыты, у нас появится железнодорожная линия между Арменией и Ираном, что значительно углубит наши экономические отношения. И в то же время Азербайджан получит возможность осуществлять полноценные железнодорожные перевозки через территорию Республики Армения в Турцию и обратно, что означает, что и Армения, и Азербайджан полностью интегрируются в международную железнодорожную сеть. Но это, в то же время, как я уже сказал, также значительно углубит торгово-экономические отношения между Ираном и Арменией", - радостно поведал Пашинян.

Не хотелось бы ущемлять энтузиазма лидера соседней страны, но для него есть плохие новости: Азербайджан уже давно и прочно интегрирован в международную железнодорожную сеть. И дорога через Мегри нужна ему вовсе не для этого.

Пашиняна было не остановить. Убедив аудиторию IRIB в критической важности Зангезурского коридора для Ирана, он перескочил на мировую геополитику, войну в Украине и коридор Черное море-Персидский залив, который без Армении ну просто невозможен. Слава богу, у армянского премьера хватило мужества признать, что железной дороги Армения-Иран не будет, потому что из-за сложного рельефа она обойдется очень дорого, а инвестировать никто не хочет, потому что "нет обоснования того, что возможные перевозки, даже в долгосрочной перспективе, компенсируют эти затраты". Правильно, обоснования нет, потому что транзит через Армению с коммерческой точки зрения неэффективен. В этой стране всю инфраструктуру придется строить буквально с нуля, мы уже не говорим о многочисленных тоннелях и мостах. Зачем это Ирану, когда существует безопасный и комфортный железнодорожный маршрут Север-Юг через Азербайджан, сопряженный с так же железнодорожным коридором Восток-Запад. Какие бы эпитеты не подбирал Пашинян, экономическая неэффективность международных коридоров через его страну налицо.

Дождавшись, когда премьер-министр Армении устанет, иранский журналист получил возможность задать следующий вопрос. Он спросил, кто должен контролировать дороги на "перекрестке"? Судя по всему, сотрудник телерадио ИРИ не до конца понимает разницу между Зангезурским коридором и пашиняновским "Перекрестком мира", считая коридор частью этого проекта. Тут, надо сказать, Пашинян преуспел, повсюду подавая требования Азербайджана как часть своей инициативы. Те, кто не в курсе тонкостей ситуации, действительно считают, что коридор в Нахчыван предложен Арменией, а неблагодарный Азербайджан артачится и цену набивает.

Хоть иранский журналист и не видит разницы, Пашинян его прекрасно понял и заявил, что Армения не имеет никаких обязательств касательно контроля над коридором третьей стороной.

Не для Пашиняна, а для тех, кто еще (как не странно) не в курсе, в трехсотый раз приведем выдержку из пункта 9 Трехстороннего заявления, подписанного самим же премьером Армении 10 ноября 2020 года. Она гласит: "Контроль за транспортным сообщением (от западных границ Азербайджана до НАР - ред.) осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Для полной чистоты эксперимента на всякий случай, Гугл нам в помощь, дадим специально для южных соседей и перевод на фарси: "کنترل ارتباطات حمل و نقل توسط سرویس مرزی FSB روسیه انجام می شود".

Не исключаем, что перевод этой простой фразы с армянского может оказаться совсем другим.