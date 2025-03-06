Арабские страны поддержали египетское контрпредложение по плану Трампа по Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил во вторник, что арабские лидеры одобрили послевоенный план Египта для сектора Газа, который позволит примерно 2 миллионам палестинцев остаться на территории.

Встретившись в Каире, лидеры одобрили встречное предложение на план президента Дональда Трампа по депопуляции территории и ее переустройству в пляжное направление. Неясно, примут ли Израиль или США египетский план.

Как передает Day.Az со ссылкой на PBS, в саммите, организованном Египтом, приняли участие эмир Катара, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и министр иностранных дел Саудовской Аравии - страны, чья поддержка имеет решающее значение для любого послевоенного плана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также присутствовал.

Израиль принял то, что он называет альтернативным предложением США по прекращению огня и освобождению заложников, захваченных в результате нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, что спровоцировало войну. Израиль заблокировал ввоз продовольствия, топлива, медикаментов и других грузов в Газу, чтобы попытаться заставить ХАМАС принять новое предложение, и предупредил о дополнительных последствиях, вызвав опасения возобновления боевых действий.

Новый план потребует от ХАМАС освободить половину оставшихся заложников - главный козырь этой воинствующей группировки - в обмен на продление прекращения огня и обещание договориться о прочном перемирии. Израиль не упомянул об освобождении большего количества палестинских заключенных - ключевом компоненте первой фазы.

Послевоенный план Египта

112-страничный проект плана Египта стоимостью 53 миллиарда долларов, полученный The Associated Press, предусматривает восстановление Газы к 2030 году без перемещения ее населения. Первый этап предусматривает начало удаления неразорвавшихся боеприпасов и расчистку более 50 миллионов тонн обломков, оставшихся после бомбардировок и военных наступлений Израиля.

Будут построены сотни тысяч временных жилых единиц, где население Газы сможет жить, пока идет восстановление. Обломки будут переработаны, а часть из них использована в качестве заполнения для создания расширенных земель на средиземноморском побережье Газы.

В последующие годы план предусматривает полную перестройку полосы, строительство "устойчивого, зеленого и пригодного для пеших прогулок" жилья и городских районов с использованием возобновляемых источников энергии. Он реконструирует сельскохозяйственные земли и создает промышленные зоны и большие парковые зоны.

Он также призывает к открытию аэропорта, рыболовецкого порта и торгового порта. Мирные соглашения в Осло в 1990-х годах призывали к открытию аэропорта и торгового порта в Газе, но проекты заглохли, поскольку мирный процесс рухнул.

Согласно плану, ХАМАС должен был передать власть временной администрации политических независимых лиц до тех пор, пока реформированная Палестинская администрация не возьмет на себя управление. Президент Палестины Махмуд Аббас, глава поддерживаемой Западом администрации и противник ХАМАС, присутствовал на саммите.

Израиль исключил любую роль Палестинской администрации в Газе и вместе с Соединенными Штатами потребовал разоружения ХАМАС. ХАМАС, который не признает существование Израиля, заявил, что готов уступить власть в Газе другим палестинцам, но не сдаст оружие, пока не будет создано палестинское государство.

Выступая на саммите, ас-Сисси сказал, что план "сохраняет право палестинского народа на восстановление своей нации и гарантирует его существование на своей земле".

Он сказал, что необходим параллельный путь к миру для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования" палестинского вопроса.

"Не будет настоящего мира без создания палестинского государства", - сказал ас-Сисси. "Пришло время принять решение о запуске серьезного и эффективного политического пути, который приведет к постоянному и прочному решению палестинского вопроса в соответствии с резолюциями международной легитимности".

Ранний проект заявления, одобряющего план, призывал к "постоянному и справедливому решению" палестинского вопроса, а также к тому, чтобы Совет Безопасности ООН разместил международных миротворцев в секторе Газа и на оккупированном Израилем Западном берегу. Упоминание о миротворцах было исключено из более позднего проекта.

Израиль пообещал сохранить открытый контроль безопасности над обеими территориями, которые он захватил в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года и которые палестинцы хотят видеть в своем будущем государстве. Правительство Израиля и большая часть его политического класса выступают против палестинской государственности.

Трамп потряс регион в прошлом месяце, когда предложил переселить около 2 миллионов палестинцев из Газы в другие страны. Он сказал, что Соединенные Штаты возьмут на себя управление территорией и превратят ее в ближневосточную "Ривьеру".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал это предложение, которое было решительно отвергнуто палестинцами, арабскими странами и экспертами по правам человека, которые заявили, что оно, скорее всего, нарушит международное право.

Риккардо Фабиани, директор по Северной Африке в Международной кризисной группе, аналитическом центре со штаб-квартирой в Брюсселе, сказал, что саммит является "ключевой опорой в стратегии Египта" по противодействию плану Трампа в отношении Газы.

"Египет пытается представить достоверную альтернативу, ориентированную на реконструкцию и косвенный механизм консультаций для ХАМАС, который мог бы успокоить Израиль и США", - сказал он. "Идея также заключается в том, чтобы продолжать разрабатывать этот план как часть нового рывка к решению о двух государствах".

Дети из Газы направляются в Иорданию на лечение

Трамп предположил, что Египет и Иордания, два близких американских союзника, могли бы принять большое количество палестинских беженцев из Газы. Обе страны категорически отвергли любой такой план.

Встречаясь с Трампом в Белом доме в прошлом месяце, король Иордании Абдалла II предложил принять около 2000 детей на лечение. Первая группа из примерно 30 детей покинула Газу в Иорданию во вторник, согласно больнице Насера ​​в южном городе Газы Хан-Юнис. Детей сопровождают до двух членов семьи.

Иордания заявила, что дети - инвалиды и вернутся в Газу, когда их лечение завершится. Королевство также создало полевые госпитали в Газе и доставило помощь по воздуху и по суше.

Война началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого палестинские боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли в заложники 251 человека. Боевики под руководством ХАМАС все еще удерживают 59 заложников, 35 из которых считаются погибшими.

Большинство остальных были освобождены в соответствии с соглашениями о прекращении огня. Израиль спас восемь живых заложников и извлек останки еще десятков.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате 15-месячного наступления Израиля погибло более 48 000 палестинцев. Оно не сообщает, сколько из них были боевиками, но министерство утверждает, что женщины и дети составляли более половины погибших. Израиль заявляет, что убил более 17 000 боевиков, не предоставляя доказательств.

Наступление разрушило большие районы Газы, включая большую часть ее системы здравоохранения и другой инфраструктуры. В разгар войны около 90% населения были перемещены, в основном, в пределах территории, где сотни тысяч людей были размещены в грязных палаточных лагерях и школах, переоборудованных в убежища.