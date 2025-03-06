https://news.day.az/world/1734884.html Россия назначила нового посла в США Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Россия назначила нового посла в США
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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