В Германии заинтересовались Ардой Гюлером

Турецкая звезда Арда Гюлер привлек внимание немецких футбольных команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист, выступающий за "Реал Мадрид", может сменить команду в следующем сезоне.

Несколько дней назад появилась информация о том, что "Бавария" интересуется Ардой. Теперь в этот список также входят "Лейпциг" и "Айнтрахт". Возможно, Гюлер перейдет в один из немецких клубов на правах аренды. Турецкий полузащитник, не получивший достаточного игрового времени в мадридском клубе, может последовать примеру Эндрика и также пойти на этот шаг.

Напомним, что в этом сезоне Арда провел 29 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пять передач.