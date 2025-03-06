https://news.day.az/society/1734841.html Цепная авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО 5 марта в Баку произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Бинагадинском районе автобус №170 марки Daewoo, столкнулся с грузовиком Mercedes и легковым автомобилем Ford. После этого автобус, потеряв управление, врезался в припаркованный Toyota Prius.
Цепная авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО
5 марта в Баку произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Бинагадинском районе автобус №170 марки Daewoo столкнулся с грузовиком марки Mercedes и легковым автомобилем марки Ford.
После этого автобус, потеряв управление, врезался в припаркованный Toyota Prius.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения, на дороге образовалась серьезная пробка. Пострадавших не было.
Представляем вашему вниманию видеокадры произошедшего:
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