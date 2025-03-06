Цепная авария с участием автобуса в Баку

5 марта в Баку произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Бинагадинском районе автобус №170 марки Daewoo столкнулся с грузовиком марки Mercedes и легковым автомобилем марки Ford.

После этого автобус, потеряв управление, врезался в припаркованный Toyota Prius.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения, на дороге образовалась серьезная пробка. Пострадавших не было.

Представляем вашему вниманию видеокадры произошедшего: