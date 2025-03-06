https://news.day.az/economy/1734844.html Резидент Агдамского промпарка впервые участвует в международной выставке Обои бренда Made in Azerbaijan впервые представлены на международной выставке. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана.
Резидент Агдамского промпарка впервые участвует в международной выставке
Обои бренда Made in Azerbaijan впервые представлены на международной выставке.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана.
Было отмечено, что ООО Mister Decor, резидент Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства, представлено стендом на Международной выставке строительных материалов и декора в Пекине (Китай).
На стенде компании, который с интересом был встречен посетителями, демонстрируются образцы продукции под брендом Made in Azerbaijan. Выставка пройдет с 6 по 9 марта.
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