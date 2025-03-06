В Армении поезд столкнулся с автомобилем

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в селе Бурастан (Араратская область Армении).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Согласно информации, авария произошла на железнодорожном переезде.

Отмечается, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Ереван - Ерасх (Араздейен), столкнулся с автомобилем ВАЗ.