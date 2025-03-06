https://news.day.az/world/1734810.html В Армении поезд столкнулся с автомобилем - есть погибшие Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в селе Бурастан (Араратская область Армении). Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД РА. Согласно информации, авария произошла на железнодорожном переезде.
В Армении поезд столкнулся с автомобилем - есть погибшие
Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в селе Бурастан (Араратская область Армении).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
Согласно информации, авария произошла на железнодорожном переезде.
Отмечается, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Ереван - Ерасх (Араздейен), столкнулся с автомобилем ВАЗ.
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