https://news.day.az/world/1734810.html

В Армении поезд столкнулся с автомобилем - есть погибшие

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в селе Бурастан (Араратская область Армении). Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД РА. Согласно информации, авария произошла на железнодорожном переезде.