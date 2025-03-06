В Баку произошёл взрыв в частном жилом доме

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном доме на улице Юсифа Гасымова в Сабунчинском районе столицы.

Как сообщает Day.Az, по вызову незамедлительно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одноэтажном 3-комнатном частном доме общей площадью 80 кв.м произошел взрыв без последующего пожара.

В связи с происшествием проводится расследование соответствующими органами.