https://news.day.az/society/1734812.html В Баку произошёл взрыв в частном жилом доме - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном доме на улице Юсифа Гасымова в Сабунчинском районе столицы. Как сообщает Day.Az, по вызову незамедлительно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку произошёл взрыв в частном жилом доме - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в частном доме на улице Юсифа Гасымова в Сабунчинском районе столицы.
Как сообщает Day.Az, по вызову незамедлительно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одноэтажном 3-комнатном частном доме общей площадью 80 кв.м произошел взрыв без последующего пожара.
В связи с происшествием проводится расследование соответствующими органами.
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