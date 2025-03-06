В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

Cегодня в Насиминском и Сураханском районах Баку будут перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с ремонтными работами 6 марта с 10:00 подача газа на улицах Мирзааги Алиева, Сулеймана Алескерова, Рашида Бейбутова, Шамси Бадалбейли в Насиминском районе, а также в поселке Говсан и на улице Октая Шабанова в Сураханском районе Баку будет временно прекращена.