Европа без гарантий, НАТО без смысла: Трамп рушит послевоенный миропорядок

На сайте Baku Network опубликована статья о последних событиях на геополитической арене и внешней политике Дональда Трампа.

Day.Az представляет полный текст статьи:

С 3 марта США ввели рекордные импортные пошлины на сумму 1,5 трлн долларов в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. А накануне сенаторы-республиканцы предложили законопроект о выходе страны из ООН. Эти шаги лишь подтверждают, что новая американская администрация, поддерживаемая большинством в Конгрессе, ведет решительное наступление на устоявшийся мировой порядок.

Канадский вызов: между оскорблениями и шантажом

Отношения США и Канады при Трампе всегда были напряженными, но теперь риторика и экономическое давление приобрели новый масштаб. Президент последовательно унижает премьер-министра Джастина Трюдо, называя его "губернатором 51-го штата", "плачущей девочкой" и "слабаком". Однако за этой демонстративной грубостью скрываются более глубокие мотивы.

С одной стороны, Трамп использует Канаду как удобного "виновника" американских проблем - от опиоидной эпидемии до торгового дисбаланса. С другой - требует уступок в экономической сфере. В феврале он объявил о 25-процентном повышении тарифов на канадский экспорт, что поставило под удар 72% внешней торговли Канады (около 400 млрд долларов). В ответ Трюдо пообещал усилить борьбу с наркотрафиком и усилить пограничный контроль, что временно приостановило действие новых пошлин.

Однако данные говорят сами за себя: по информации DEA, через северную границу США проходит лишь 0,2% фентанила, в то время как 12 тонн наркотика ежегодно поступает из Мексики. Фактически, давление на Канаду - это скорее популистский жест, чем реальная борьба с угрозами.

Подобная тактика уже приносила результаты: в 2019 году, угрожая экономическими санкциями, Трамп добился от Оттавы уступок по торговому соглашению USMCA (замене NAFTA), вынудив канадцев открыть рынок для американских молочных продуктов. Судя по всему, в этот раз сценарий повторится - громкие заявления и временное напряжение в итоге приведут лишь к точечным уступкам.

Мексика: американский "щит" от миграции

С южным соседом США Трамп действует еще более жестко. Вновь звучат угрозы ввести 25-процентные пошлины на мексиканский экспорт (456 млрд долларов в 2023 году), а также не исключается военное вмешательство в борьбу с наркокартелями.

Главная цель - сделать из Мексики буферную зону, перекрыв миграционные потоки в США. Трамп обещает депортировать до 11 миллионов нелегалов и требует от мексиканских властей способствовать массовым высылкам. Более того, он настаивает на строительстве стены на границе - в январе 2025 года уже выделено 3,8 млрд долларов на продолжение проекта, который в его первый срок продвинулся на 654 мили.

Военный компонент политики Трампа в регионе также усиливается. В 2024 году была проведена операция против лидеров картеля Синалоа, и теперь Белый дом открыто заявляет о новых ударах по преступным группировкам прямо на мексиканской территории. Мексике фактически предлагается роль пассивного наблюдателя: правительство должно закрывать глаза на действия американских спецслужб, вторгающихся на ее территорию для проведения "оперативных мероприятий".

Аргентина - новый фаворит США в Латинской Америке

Пока левые правительства стран Латинской Америки оказались в немилости у Вашингтона, Аргентина, напротив, быстро превращается в одного из ключевых союзников. Смена власти и приход правого президента Хавьера Милея открыли двери для нового альянса, в рамках которого Вашингтон получает надежного партнера в регионе.

На фоне растущей конкуренции США и Китая в Латинской Америке Трамп активно вытесняет Пекин из традиционно дружественных ему стран. Первым шагом стало усиление влияния в Панаме - ключевой транспортной точке региона, через которую проходит значительная часть китайских грузов. Этот процесс, по всей видимости, будет расширяться, и впереди - новые попытки ослабить позиции Китая в стратегически важных странах.

Европа - без американских гарантий

Политика "Америка прежде всего" сказывается не только на отношениях с ближайшими соседями. Европа, десятилетиями привыкшая к гарантиям безопасности со стороны США, теперь вынуждена переосмысливать свою роль в системе международной безопасности. Намерения Трампа сократить военное присутствие на континенте и усиленная критика НАТО заставляют европейские страны искать новые модели защиты, что может привести к масштабным геополитическим изменениям.

Трамп, несмотря на популистскую риторику, формирует новую глобальную реальность, в которой США отходят от традиционных союзов, сосредотачиваясь на прагматичных сделках и силовом давлении. Его политика в Северной и Латинской Америке уже оказывает эффект, и ближайшие годы покажут, насколько далеко он готов зайти в перестройке мирового порядка.

Латинская Америка: миграционные ультиматумы и борьба за Панамский канал

Администрация Трампа продолжает выстраивать свою политику в регионе через давление и угрозы. Главный запрос Белого дома к латиноамериканским странам - способствовать массовым депортациям и сотрудничать в ликвидации наркокартелей. В противном случае - торговые барьеры, санкции и экономическое давление.

Особое внимание Трамп уделяет Сальвадору, Гондурасу и Никарагуа, требуя, чтобы эти государства приняли большую часть просителей убежища, не давая им двигаться в сторону США. В 2022 году из так называемого "Северного треугольника" в Соединенные Штаты прибыла 541 тысяча мигрантов, и новый американский президент намерен значительно снизить этот поток.

При этом Вашингтон не делает различий между национальностями и странами исхода. Будь то граждане России (с 2022 года более 22 тысяч россиян пытались пересечь границу) или Венесуэлы (только в сентябре 2023 года в США прибыло 50 тысяч венесуэльцев) - всех их Белый дом рассматривает как нежелательных мигрантов, которых необходимо остановить любой ценой.

Но миграционные вопросы - лишь часть стратегии Трампа в регионе. Он также пересматривает экономические соглашения с Колумбией, Перу и Чили, стремясь защитить американскую промышленность, особенно в сталелитейной и сельскохозяйственной сферах.

Что касается Венесуэлы, Трамп вновь поднял вопрос санкционного давления. Будучи инициатором самых жестких ограничений против Каракаса еще в 2017 году, он теперь угрожает дальнейшими мерами, если режим Мадуро не согласится принять обратно своих эмигрантов.

Китайское влияние также остается под прицелом Трампа. В 2023 году Пекин инвестировал в страны Латинской Америки более 9 миллиардов долларов, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Однако если региональные правительства поддержат инициативы Трампа, угроза экономических санкций может остаться лишь инструментом давления, а не реальной политикой.

Отдельное место в риторике Белого дома занимает Панама. Высказывания Трампа о Панамском канале все больше напоминают российские нарративы о Крыме: "отдача была ошибкой", "стратегический объект должен вернуться". В феврале Трамп заявил: "Мы его вернем, или случится что-то очень мощное", открыто угрожая военным вмешательством или экономическими мерами.

Панамский канал - важнейшая артерия мировой торговли, через которую проходит 5% глобальных грузоперевозок, а 40% контейнерного трафика США. На Китай приходится 22% этого трафика, что делает контроль над каналом для Вашингтона вопросом не только экономики, но и геополитики. Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке Трамп временно переключился на другие приоритеты, а панамская угроза на время сошла на нет, особенно после того как власти страны выразили готовность отказаться от крупного инвестиционного соглашения с Китаем.

Трамп также демонстрирует четкие симпатии к правым лидерам региона. Аргентинского президента Хавьера Милея он называет своим "самым любимым президентом" и недавно пригласил его в Белый дом. Это подчеркивает, что Вашингтон делает ставку на правоконсервативные правительства, поддерживающие антикитайскую и проамериканскую повестку.

Ближний Восток: поддержка Израиля, давление на Иран и мечты о "новой Газе"

Второй срок Трампа начался с усиленной поддержки Израиля. Белый дом подтвердил решения первого президентства - признание Иерусалима столицей (2017) и Голанских высот частью Израиля. В январе 2025 года США выделили Израилю почти 8 миллиардов долларов военной помощи.

Что касается сектора Газа, то стратегия Трампа остается неоднозначной. 5 февраля он призвал к депортации 2 миллионов палестинцев, сносу всех построек и превращению территории в элитный курорт. Более того, 25 февраля Белый дом опубликовал AI-смоделированное видео, где Газа представлена как будущий туристический рай: небоскребы, яхты, казино, золотой памятник Трампу и здание с вывеской Trump Gaza.

Однако пока эти заявления выглядят скорее как политическая риторика, чем реальный план. Трамп отказался направлять американские войска в регион, что ставит под сомнение возможность реализации столь амбициозного проекта.

Иран остается главной мишенью администрации. Белый дом намерен сократить экспорт иранской нефти на 90%, что может нанести серьезный удар по экономике Исламской Республики (в 2024 году экспорт составил 54 миллиарда долларов, что составляет 55% всего внешнеторгового дохода страны). Трамп также обсуждает новые санкции, возможную поддержку иранской оппозиции и даже смену режима в Тегеране.

Параллельно Вашингтон укрепляет связи с традиционными союзниками в регионе - Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Ожидается увеличение поставок американского вооружения, аналогично сделке 2017 года на 110 миллиардов долларов, заключенной в обмен на саудовские инвестиции в США.

Ситуация в Сирии во многом связана с антииранской стратегией Трампа. После падения режима Асада в декабре 2024 года Вашингтон намерен бороться с иранскими прокси-группами, используя поддержку нового сирийского правительства.

Таким образом, ближневосточная политика США при Трампе укладывается в простую формулу: укрепить позиции Израиля, ослабить Иран, уничтожить террористов и заключить выгодные сделки.

Азия: экономическая война с Китаем и ставка на Индию

Для Трампа Китай остается главным вызовом. Еще в первый срок он развернул торговую войну, введя пошлины на 50 миллиардов долларов, и теперь намерен ужесточить меры. В феврале 2025 года он подписал указ о 10-процентных тарифах на весь китайский импорт, что затрагивает товары на сумму 500 миллиардов долларов.

Введение новых пошлин уже приводит к исходу американских компаний из Китая - производства переезжают в страны Юго-Восточной Азии, а Пекин готовится к ответным мерам.

Администрация Трампа также расширяет военные и дипломатические связи с антикитайским блоком - Японией, Южной Кореей и Австралией. Тайвань получил прямую поддержку, но лишь после того, как США пригрозили санкциями в отношении тайваньской индустрии полупроводников.

Индия рассматривается как ключевой противовес Китаю. 13 февраля Трамп встретился с Нарендрой Моди и заявил, что отношения между США и Индией "сильнее, чем когда-либо", после того как Нью-Дели согласился увеличить закупки американских товаров.

Самая спорная инициатива Трампа - попытка оторвать Россию от Китая, реализуя стратегию "обратного Никсона". Именно этим объясняется его стремление заключить сделку с Путиным по Украине и наладить диалог с Кремлем.

США также наращивают торговлю с Вьетнамом, Малайзией и Индонезией, конкурируя с китайскими инфраструктурными проектами. Однако самый опасный фактор - возможность военного конфликта вокруг Тайваня, в котором политика Трампа может не оставить шансов на деэскалацию.

Африка: последний приоритет и борьба за торговые интересы

Африканский континент остается на периферии внешнеполитических интересов Трампа. Его администрация планирует сократить расходы на гуманитарную помощь и инфраструктурные проекты, одновременно требуя от партнеров снижать экономическую зависимость от Китая.

Вашингтон хочет пересмотреть торговые соглашения и навязать африканским странам более выгодные для США контракты, но без значительных инвестиций или политического вовлечения. Африка, как и при первом сроке Трампа, остается объектом минимального внимания Белого дома, уступая в приоритетах Латинской Америке и Азии.

Европа: конец "особых отношений" и ультиматумы НАТО

Политика Трампа в отношении Европы основывается на трех ключевых принципах:

Военные расходы - давление на союзников по НАТО, чтобы они увеличили финансирование обороны. В 2024 году только 18 из 31 страны НАТО достигли целевого показателя в 2% ВВП, а Германия по-прежнему тратит лишь 1,57%. Экономическое давление - сокращение торгового дефицита с ЕС ($235,6 млрд в 2024 году) за счет роста поставок американских товаров и энергоносителей. В частности, Трамп требует увеличения закупок американского СПГ, несмотря на то что в 2024 году поставки уже упали на 18%. Политический раскол в ЕС - поддержка правых сил, таких как Виктор Орбан в Венгрии и АдГ в Германии, открытая критика брюссельских элит.

Трамп стремится минимизировать обязательства США перед Европой. Его волатильная позиция по Украине и НАТО вынуждает ЕС готовиться к сценарию, при котором США перестанут быть гарантом безопасности континента. В Брюсселе уже звучат заявления: "Европа должна заботиться о себе", хотя пока они больше похожи на эмоциональную реакцию, чем на реальную стратегию.

Глобальное управление: свобода от обязательств

Трамп не хочет ограничивать США международными соглашениями. В подтверждение этого он:

Вывел США из Совета ООН по правам человека ;

; Окончательно вышел из Парижского соглашения по климату ;

; Ставит под сомнение членство США в ВТО и НАТО (хотя выход из них остается скорее инструментом давления, чем реальной угрозой).

Во многом политика Трампа - тактика рационального прагматизма. Он делает резкие заявления, чтобы запугать партнеров и вынудить их идти на уступки.

Самый революционный аспект европейской политики Трампа заключается в том, что Америка больше не позиционирует себя как гарант демократии и безопасности континента. Теперь это политика чистой арифметики, финансовой выгоды и отказа от обязательств.

Именно эта новая реальность неизбежно изменит и саму Европу - у нее просто не останется выбора.