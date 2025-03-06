Пожар в реабилитационном центре в Сумгайыте

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном реабилитационном центре, расположенном в городе Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с этим на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Регионального центра МЧС в Сумгайыте.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее на третьем этаже трехэтажного здания, было быстро ликвидировано, не допустив распространения огня на другие этажи.