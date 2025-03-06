Пожар в реабилитационном центре в Сумгайыте - ВИДЕО
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном реабилитационном центре, расположенном в городе Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с этим на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Регионального центра МЧС в Сумгайыте.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее на третьем этаже трехэтажного здания, было быстро ликвидировано, не допустив распространения огня на другие этажи.
"В результате пожара на площади 180 кв. м сгорела часть третьего этажа здания общей площадью 540 кв. м, построенного из деревянных конструкций, вместе с находившимися там вещами. Первый и второй этажи были спасены от огня. Пострадавших в результате происшествия нет", - отмечается в сообщении.
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