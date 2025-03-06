https://news.day.az/society/1734970.html Предотвращен провоз в Азербайджан наркотиков посредством БПЛА 4 марта на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы было предотвращено проникновение на территорию страны БПЛА с партией героина общим весом 515 граммов. Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Предотвращен провоз в Азербайджан наркотиков посредством БПЛА
4 марта на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы было предотвращено проникновение на территорию страны БПЛА с партией героина общим весом 515 граммов.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Было отмечено, что по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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