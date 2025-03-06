Предотвращен провоз в Азербайджан наркотиков посредством БПЛА

4 марта на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы было предотвращено проникновение на территорию страны БПЛА с партией героина общим весом 515 граммов.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.