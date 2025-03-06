https://news.day.az/society/1734939.html К сведению абитуриентов - Прием документов в вузы... В Азербайджане завершен прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования. Как сообщает в четверг Day.Az, свои заявления подтвердили 128765 абитуриентов. Отметим, что абитуриенты, чьи электронные заявления не были подтверждены, не допускаются к конкурсу.
К сведению абитуриентов - Прием документов в вузы...
В Азербайджане завершен прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщает в четверг Day.Az, свои заявления подтвердили 128765 абитуриентов.
Отметим, что абитуриенты, чьи электронные заявления не были подтверждены, не допускаются к конкурсу.
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