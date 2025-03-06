К сведению абитуриентов

В Азербайджане завершен прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщает в четверг Day.Az, свои заявления подтвердили 128765 абитуриентов.

Отметим, что абитуриенты, чьи электронные заявления не были подтверждены, не допускаются к конкурсу.