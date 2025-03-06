Баку возобновляет контакты с Дамаском

Автор: Азер Ахмедбейли

Искалеченная и униженная режимом Асада в течение многих лет Сирия сегодня представляет собой клубок из поломанных человеческих судеб, разрушенных городов и целого вороха политических, экономических и социальных проблем.

Азербайджан, не понаслышке зная о том, что такое боль и страдания людей, и какова ценность моральной поддержки в тяжелые времена, не задумываясь долго, подставил плечо новому правительству в Дамаске.

В середине февраля Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеду аш-Шараа, в котором выразил готовность оказать необходимую помощь в сложный переходный период, а также пригласил его посетить Азербайджан с визитом.

Одновременно Баку после долгого перерыва возобновил деятельность своего посольства в Дамаске. Еще через несколько дней Азербайджан направил в Сирию очередную партию гуманитарной помощи.

Однако для чего официальному Баку сближаться с Дамаском и чем потенциальное сотрудничество может быть выгодно Азербайджану?

К слову сказать, Сирия - это одна из ключевых стран арабского мира, которая всегда славилась одним из самых высоких уровней образования среди арабских стран, как это сегодня не покажется странным. Это страна, являющаяся мостом между Ближним Востоком, Турцией, Кавказом и Средиземным морем. Это также страна с огромным спросом на восстановление инфраструктуры и жилья, что создаёт возможности для долгосрочных контрактов и инвестиций. И еще много чего.

Так вот, отвечая на поставленные вопросы, отметим, что на начальном этапе речь может идти о гуманитарной миссии: это организация поставок медикаментов, продовольствия, строительных материалов, помощь в восстановлении больниц, школ, мечетей. Это также возможное участие азербайджанского отделения Красного Полумесяца в процессе по возвращению сирийских беженцев.

Такое отношение не сможет остаться без внимания, и самой большой выгодой для Баку станет то, что Азербайджан завоюет симпатии сирийцев. Это, если угодно, инвестиция в будущее сотрудничество - ведь кто помог в трудный момент, того будут помнить.

На последующих этапах можно будет рассмотреть участие азербайджанских компаний и капитала в восстановлении Сирии, где Азербайджан может выступить в роли инвестора или партнера в области строительства, энергетики и инфраструктуры.

Вот несколько областей применения: во-первых, это, как уже отмечалось, огромный спрос на быструю застройку жилья и реконструкцию коммунальных служб, и здесь опыт азербайджанских строительных компаний в восстановлении Карабаха - это ценный козырь.

Во-вторых, в Сирии почти разрушена система добычи и переработки нефти. SOCAR с его огромным опытом может подключиться к нефтегазовым проектам и начать если и не сразу с добычи, то для начала с поставок оборудования, а также его ремонта и сервиса.

В-третьих, в Сирии еще очень долго будет ощущаться нехватка различных товаров, начиная с продовольствия и заканчивая стройматериалами. Поэтому Сирия может быть новым крупным рынком для экспорта широкой номенклатуры продукции под брендом Made in Azеrbaijan.

Таким образом, сотрудничество с Сирией - это для азербайджанских компаний новый рынок сбыта и реальные доходы от контрактов, и это только часть общей картины.

Из политических бонусов для Азербайджана - это диверсификация внешнеполитических связей и возможность расширить свое влияние в стратегически важном регионе Ближнего Востока, а заодно укрепить свой авторитет в исламском мире в целом и в арабском мире, в частности.

Однако все также понимают, что реализация этих сценариев станет возможна в том случае, если в Сирии прочно воцарится внутренняя стабильность.