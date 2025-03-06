Суд вынес приговор Агададашу Агаеву по уголовному делу

Завершился судебный процесс по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПАА, на процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева в Бинагадинском районном суде был зачитан приговор.

Решением суда А.Агаев приговорен к 2 годам лишения свободы условно с назначением 1 года испытательного срока.

А.Агаев заявил, что подаст апелляционную жалобу на решение суда.