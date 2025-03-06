Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана

Задержаны лица, пытавшиеся переправить крупную партию наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В конце февраля в ходе поисково-оперативных мероприятий в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" были задержаны 5 граждан Азербайджанской Республики, пытавшихся переправить наркотики на территорию страны.

19 февраля был задержан житель Физулинского района, 39-летний Мамедов Эльмеддин Нураддин оглу при попытке переправить 10 кг 600 г наркотиков (8 кг 600 г марихуаны и 2 кг метамфетамина).

26 февраля были задержаны жители Имишлинского, Бейлаганского, Шекинского районов.

Они пытались переправить на территорию Азербайджана 22 кг марихуаны.

Ведется расследование.