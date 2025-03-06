Рейс Нью-Йорк-Лос-Анджелес экстренно сел из-за найденной на борту записки

Рейс, следовавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва.

Как передает Day.Az, об этом 6 марта сообщили в издании CBS NEWS.

"В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия с собаками. Одна из них нашла подозрительную сумку. По данным местной полиции, пассажиров эвакуировали, а самолет обыскали.

Полиция не уточнила, была ли реальная угроза на борту воздушного судна. Однако известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.