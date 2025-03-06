https://news.day.az/world/1735027.html Рейс Нью-Йорк-Лос-Анджелес экстренно сел из-за найденной на борту записки Рейс, следовавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва. Как передает Day.Az, об этом 6 марта сообщили в издании CBS NEWS. "В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется", - говорится в сообщении.
Рейс Нью-Йорк-Лос-Анджелес экстренно сел из-за найденной на борту записки
Рейс, следовавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва.
Как передает Day.Az, об этом 6 марта сообщили в издании CBS NEWS.
"В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия с собаками. Одна из них нашла подозрительную сумку. По данным местной полиции, пассажиров эвакуировали, а самолет обыскали.
Полиция не уточнила, была ли реальная угроза на борту воздушного судна. Однако известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.
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