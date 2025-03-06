https://news.day.az/politics/1735004.html Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы 6 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы
6 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.
Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между двумя странами на высшем и высоком уровне, интенсивные визиты, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений.
Также была выражена важность расширения этих политических контактов в текущем году.
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