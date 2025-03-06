Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Вчера в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии, сказал: "Нахчыван - древняя азербайджанская земля. Однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Причиной этого является то, что через пять месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью - Нахчываном. Эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване. В частности, как только началась Первая Карабахская война, Армения оккупировала Карабах, одновременно взяв в блокаду Нахчыван. В их планы входило оккупировать и Нахчыван. Но в то время мой отец Гейдар Алиев, как руководитель Нахчывана, не допустил этого, и все нахчыванцы мобилизовались на защиту Нахчывана, защитили родную землю и поставили оккупанта на место.



Одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, также стали построенный в то время мост "Умид", соединяющий Нахчыван с Турцией, а также поступающая по нему помощь оттуда. Это внесло весомый вклад в защиту Нахчывана.



Сегодня две братские страны - Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. Сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран. В прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров. Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции - еще в 11 стран, 10 из которых - европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность".

Да, Западный Зангезур исторически является территорией Азербайджана, и на протяжении веков он входил в состав различных азербайджанских ханств, а затем перешел под управление Российской империи. После революции 1917 года и распада Российской империи эти земли стали центром политической борьбы между новообразованными государствами - Азербайджанской Демократической Республикой (АДР) и Республикой Армения. С начала XX века армянские националистические организации, в частности партия "Дашнакцутюн", пытались силой захватить территории, населенные азербайджанцами, в том числе Зангезур. В 1918-1920 годах в регионе произошли кровопролитные столкновения, в результате которых тысячи азербайджанцев были убиты или изгнаны со своей Родины. Главной причиной потери Азербайджаном Западного Зангезура стало вмешательство большевиков. В 1920-1921 годах советская власть для достижения своих геополитических целей на Южном Кавказе активно проводила политику территориальных преобразований.

В результате массовых убийств, произошедших в регионе в 1919-1920 годах, только в Зангезуре было убито более 10 тысяч мирных азербайджанцев, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свою Родину.

Хотя правительство АДР пыталось защитить регион и подавить армянские восстания, отсутствие международной поддержки и внутренняя нестабильность помешали достижению этой цели.

В апреле 1920 года Азербайджан был оккупирован Советскими войсками и была провозглашена Азербайджанская советская социалистическая республика. Большевики начали перерисовывать границы Южного Кавказа под предлогом политики "межнационального урегулирования". В июле 1920 года армянские войска под командованием Гарегина Нжде захватили большую часть Зангезура, в результате чего азербайджанцы были вынуждены массово покинуть регион.

В ноябре-декабре 1920 года Красная армия также вторглась в Армению и установила здесь советскую власть, но Западный Зангезур оставался под контролем дашнакских сил. В июле 1921 г. Кавказское бюро (Российская коммунистическая партия (большевиков)) под председательством Серго Орджоникидзе приняло решение о передаче Западного Зангезура Армянской Советской Социалистической Республике. Главной целью этого решения было создание через Армению коридора, соединяющего Советскую Россию с Советской Арменией, и ослабление связей Азербайджана с Турцией. Таким образом, 25 ноября 1920 года советское руководство во главе с Иосифом Сталиным утвердило этот план и Азербайджан был вынужден уступить Западный Зангезур Армении.

Это решение имело ряд серьезных последствий. Во-первых, была разорвана связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном, что нанесло серьезный удар по территориальной целостности Азербайджана. Во-вторых, Армения превратилась в моноэтническое государство - после передачи Армении Западного Зангезура азербайджанские села в регионе были полностью уничтожены, а азербайджанское население подверглось депортации. В-третьих, эти искусственные границы заложили основу для постоянных конфликтов между Азербайджаном и Арменией в будущем. В-четвертых, эти изменения полностью противоречили историческим и этническим реалиям - до 1920 года в Западном Зангезуре большинство населения составляли азербайджанцы, но большевистская политика коренным образом изменила демографическую картину региона.

Передача Армении Западного Зангезура была грубым нарушением принципов исторической справедливости. Решения большевиков основывались не на интересах народов региона, а на геополитических расчетах Москвы. Это стало одной из главных причин сегодняшней нестабильности Южного Кавказа, поскольку территориальные решения, искусственно принятые в советское время, продолжают влиять на азербайджано-армянские отношения. Исторические документы, архивные материалы и демографические данные подтверждают, что Западный Зангезур является неотъемлемой частью Азербайджана и передача этих территорий Армении была примером политического насилия в регионе, которое продолжает ощущаться и по сей день.

Теперь история переписывается.

Азербайджан и Турция являются стратегическими партнерами, которые своими масштабными проектами в области энергетики меняют энергетическую карту Евразии. Совместные проекты по транспортировке нефти и газа не только укрепляют энергетическую безопасность Европы, но и формируют новые экономические реалии.

В этом контексте важное значение имеют нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ) и газопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод). Трубопровод БТД был введен в эксплуатацию в 2006 году и имеет длину 1768 километров. Он транспортирует каспийскую нефть в порт Джейхан в Турции. Благодаря деятельности БТД был диверсифицирован экспорт нефти и снижена зависимость от России.

В 2023 году через БТД было перевезено около 230 миллионов баррелей нефти. Газопровод БТЭ работает с 2007 года и имеет протяженность 980 километров. Этот трубопровод является одним из основных компонентов Южного газотранспортного коридора, по которому азербайджанский природный газ доставляется в Турцию и Европу.

Его пропускная способность составляет 20 миллиардов кубических метров. TANAP же является основным инфраструктурным проектом, который напрямую транспортирует азербайджанский газ в Европу. Этот трубопровод, введенный в эксплуатацию в 2018 году, имеет длину 1850 километров, а в 2023 году по нему было транспортировано 12 миллиардов кубометров газа. Благодаря этим проектам Азербайджан и Турция не только наращивают свою экономическую мощь, но и играют одну из ключевых ролей в обеспечении энергетической безопасности Европы. TANAP и другие трубопроводы имеют стратегическое значение в регионе, позволяя Европейскому союзу диверсифицировать свои энергетические ресурсы.

Азербайджанский газ является важным фактором энергетической безопасности Европы.

В 2023 году Азербайджан экспортировал в общей сложности 25 миллиардов кубометров газа, из которых 12 миллиардов кубометров (около 50 процентов) были отправлены в Турцию. Это внесло важный вклад в превращение Турции в крупнейший газовый хаб региона, а также в снижение энергетической зависимости от России. Оставшиеся 13 миллиардов кубометров газа были экспортированы в 11 стран, в том числе в 10 государств Европы. Италия является крупнейшим покупателем азербайджанского газа в Европе - в 2023 году Италия импортировала около 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Греция и Болгария закупают азербайджанский газ через TAP (Трансадриатический трубопровод) с годовой пропускной способностью 10 миллиардов кубометров. А в последние годы новыми импортерами азербайджанского газа стали Румыния, Венгрия и Сербия. Согласно прогнозам, к 2027 году экспорт газа в Азербайджан достигнет 30 миллиардов кубометров, что позволит расширить поставки в различные страны Центральной Европы, включая Германию, Австрию и Чехию.

Турция позиционирует себя как главный энергетический центр, обеспечивающий транзит в Европу не только азербайджанского газа, но и газа других стран, таких как Туркменистан. В связи с этим Баку и Анкара рассматривают проект расширения TANAP и транспортировки туркменского газа через Каспийское море в Турцию и Европу через Азербайджан.

Турция ведет переговоры с Россией, Ираном и другими странами о диверсификации поставок газа, что делает ее одним из ключевых стратегических игроков в энергетической безопасности Европы.

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере укрепляет энергетическую стабильность не только двух стран, но и региона в целом. Совместные проекты способствуют диверсификации поставок газа в Европу, снижению энергетической зависимости от России, повышению устойчивости энергетического сектора. В будущем роль Азербайджана как основного экспортера газа будет еще больше возрастать, а Турция укрепит свои позиции в качестве энергетического центра Евразии.

Азербайджан и Турция являются братскими странами, и эти отношения строятся на общем этническом, культурном и историческом наследии. В последние десятилетия эти связи еще более укрепились, приобрели стратегический характер и стали уникальной моделью союзничества в современном мире.

Сегодня братство Баку и Анкары вступает в новый этап и охватывает практически все сферы, включая политику, экономику, оборону и энергетику.

Азербайджано-турецкие отношения всегда отличались тесной координацией. Одним из первых примеров этого братства стало освобождение Баку от армяно-большевистских сил Кавказской исламской армией под командованием Нуру паши в 1918 году. После распада СССР Турция стала первой страной, признавшей независимость Азербайджана (9 ноября 1991 года). С тех пор отношения между двумя странами стремительно развиваются, несмотря на сложные геополитические условия.

Политический диалог между двумя странами особенно укрепился после прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, а при Президенте Ильхаме Алиеве азербайджано-турецкие отношения достигли наивысшего уровня. Подписанное в 2010 году соглашение о стратегическом партнерстве и взаимопомощи заложило основу двустороннего альянса. А 15 июня 2021 года была подписана Шушинская декларация, которая официально подтвердила союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией. Основными положениями Шушинской декларации являются: взаимная поддержка в случае угроз суверенитету и территориальной целостности; расширение сотрудничества в области обороны; углубление экономической и транспортной интеграции; наращивание совместных усилий по обеспечению стабильности в регионе.

Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Турции изменило баланс сил в регионе, сформировав мощный союз двух стран в области обороны.

Армения десятилетиями удерживала азербайджанские территории под оккупацией и Турция была основным партнером Азербайджана в процессе освобождения этих земель. В ходе 44-дневной Отечественной войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) Турция оказала Азербайджану беспрецедентную военную поддержку.

Поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 сыграли решающую роль в уничтожении тяжелой техники Армении, увеличив военное преимущество Азербайджана. Азербайджанские военнослужащие прошли подготовку по турецким стандартам, что повысило боеспособность армии. Турция также укрепила позиции Азербайджана на международной арене и предотвратила антиазербайджанские инициативы. После войны военное сотрудничество между двумя странами расширилось. С 2021 года Азербайджан закупает у Турции современные системы вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня TRG-300 Kaplan и бронетехнику Otokar. Совместные военные учения подтвердили высокий уровень военного взаимодействия двух стран.

Азербайджано-турецкие экономические отношения стремительно развиваются и стали одной из основных опор стратегического партнерства. В 2023 году торговый оборот между двумя странами превысил 7,5 миллиарда долларов, а в 2025 году планируется довести эту цифру до 15 миллиардов долларов. Азербайджано-турецкий энергетический альянс является одним из основных направлений этого сотрудничества. Азербайджан является основным поставщиком газа в Турцию и в 2023 году экспортировал в эту страну 12 миллиардов кубометров газа. TANAP стал одним из основных маршрутов для транспортировки азербайджанского газа в Европу, и после работ по расширению его пропускная способность составит 31 миллиард кубометров. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) была крупнейшим иностранным инвестором в Турции, вложив в общей сложности более 19 миллиардов долларов.

Расширяется и сотрудничество двух стран в сфере транспорта и логистики. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) работает с 2017 года и на данный момент по ней было перевезено более миллиона тонн грузов. Эта линия является важным стратегическим коридором, соединяющим Азербайджан, Турцию и Европу. Зангезурский коридор соединит основную территорию Азербайджана с Турцией через Нахчыван и станет основной частью Среднего коридора в качестве альтернативы транспортным путям России и Ирана. SOCAR инвестировала 6,3 миллиарда долларов в турецкий нефтеперерабатывающий завод STAR, в то время как азербайджанские банки и компании продолжают вкладывать большие средства в логистику, туризм и строительство в Турции.

Геополитическое значение азербайджано-турецкого союза велико, и это сотрудничество существенно изменило баланс сил в Южном Кавказе. Союз Баку и Анкары изменил региональное соотношение сил, изолировав Армению от её прежнего покровителя - России.

Усилив свое влияние на Южном Кавказе, Турция вместе с Азербайджаном стала одним из главных центров силы в регионе. Азербайджан и Турция вошли в число ключевых игроков в обеспечении энергетической безопасности Европы. После введения санкций в отношении российского газа Азербайджан стал основным альтернативным поставщиком газа Европейского Союза. Экспорт газа Азербайджана в Европу в 2023 году составил 11 миллиардов кубометров, а к 2027 году планируется довести эту цифру до 20 миллиардов кубометров.

Азербайджан и Турция также способствуют экономической и военной интеграции как страны-лидеры в Организации тюркских государств (ОТГ) и играют важную роль в укреплении этой организации. Азербайджано-турецкие отношения в XXI веке представляют собой важную геополитическую реальность не только для обеих стран, но и для всей Евразии.

Этот союз имеет стратегическое значение для безопасности, стабильности и развития региона и способен влиять на глобальные процессы. Азербайджан и Турция еще раз доказали, что их сотрудничество - это долгосрочный стратегический выбор, который будет играть решающую роль в дальнейшем развитии региона.