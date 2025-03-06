В Азербайджане начались учебные сборы с привлечением военнообязанных

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в воинских частях начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

"После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения. С военнообязанными проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила техники безопасности, проводятся занятия по строевой подготовке. В рамках сборов будут выполнены различные задачи, направленные на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствование их практических навыков, повышение знаний и умений", - говорится в сообщении ведомства.