Состояние Маска сократилось

Состояние Илона Маска с 17 декабря 2024 года уменьшилось на $110,8 млрд и составляет $353,2 млрд из-за снижения стоимости акций его компании Tesla. Об этом пишет журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на фоне введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов в отношении Канады и Мексики и повышения пошлин на товары из Китая акции Tesla снижались на 15%, в итоге Маск за сутки потерял $1,5 млрд.

Как отмечает Forbes, компания Маска понесет большие убытки из-за тарифов США, поскольку Китай - второй по величине рынок сбыта электромобилей Tesla, кроме того, в производстве она полагается на импорт запчастей из Канады.