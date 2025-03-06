https://news.day.az/society/1735007.html В Гаджигабуле случился пожар в чайхане В Гаджигабуле произошел пожар в чайхане. Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Гаджигабульской пожарной части. Пожар был оперативно ликвидирован, и удалось избежать его дальнейшего распространения.
В Гаджигабуле случился пожар в чайхане
В Гаджигабуле произошел пожар в чайхане.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Гаджигабульской пожарной части. Пожар был оперативно ликвидирован, и удалось избежать его дальнейшего распространения.
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