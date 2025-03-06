В Гаджигабуле случился пожар в чайхане

В Гаджигабуле произошел пожар в чайхане.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Гаджигабульской пожарной части. Пожар был оперативно ликвидирован, и удалось избежать его дальнейшего распространения.