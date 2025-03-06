Страны НАТО стали опасаться делиться друг с другом разведданными

В НАТО стали меньше доверять друг другу с точки зрения обмена разведывательной информацией на фоне нормализации отношений между Россией и США. Об этом пишет американская газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У членов военного альянса и без того были проблемы с доверием друг другу секретной информации. Ситуация стала еще хуже", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что обмен секретными разведывательными данными в Североатлантическом альянсе был давно осложнен на фоне недостаточного доверия блока к государствам Центральной и Восточной Европы. Это усилилось после начала специальной военной операции на Украине из-за "пророссийских позиций", которые занимают Венгрия и Словакия.