В Азербайджане закрыли опасную газовую заправку - ФОТО - ВИДЕО
В селе Гадымкянд Нефтчалинского района приостановлена работа газозаправочной станции по причине нарушений техники безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в ходе плановой проверки инспекторами были выявлены серьезные недостатки, угрожающие жизни и здоровью людей.
В частности, не проводились внутренние осмотры и гидравлические испытания резервуара для сжиженного газа, а также отсутствовала проверка защитных клапанов и заземления оборудования.
Из-за невозможности устранить дефекты немедленно эксплуатация станции была приостановлена. Владельцу станции было выдано предписание для устранения выявленных нарушений.
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