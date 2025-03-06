В Азербайджане закрыли опасную газовую заправку

В селе Гадымкянд Нефтчалинского района приостановлена работа газозаправочной станции по причине нарушений техники безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в ходе плановой проверки инспекторами были выявлены серьезные недостатки, угрожающие жизни и здоровью людей.

В частности, не проводились внутренние осмотры и гидравлические испытания резервуара для сжиженного газа, а также отсутствовала проверка защитных клапанов и заземления оборудования.

Из-за невозможности устранить дефекты немедленно эксплуатация станции была приостановлена. Владельцу станции было выдано предписание для устранения выявленных нарушений.